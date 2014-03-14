《中国债券市场每日交易备忘》--3月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国厦门农商行至多6亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)二级资本债招标 神华集团120亿元八个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和中信银行主承 庆华能源集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，北京银行和国开行主承 天津钢管集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 福建漳龙实业10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和光大银行主承 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，华夏银行主承 北京海淀国资经营管理中心32亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和北京银行主承 西宁特殊钢集团4.7亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，华夏银行主承 福建能源集团9亿元10年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 远东控股集团7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，浦发银行和广发银行主承 福建漳龙实业6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承 福建漳龙实业5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招行和交行主承 广西铁路投资集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和民生银行主承 兴发集团 3亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和招行主承 温州交通运输集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和兴业银行主承 济宁城投18亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，银河证券和国信证券主承 长沙先导土地开发建设公司18亿元七年期固息债簿记(主体评级AA+)，国泰君安证券和广发证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 农发行70亿元三年期固息增发债140407，参考收益率5.0303% 国开行50亿元五年期固息增发债140202，参考收益率5.3683% 国开行50亿元两年期固息增发债140206，参考收益率5.1078% 中信信托80亿元599日浮息(一年至三年贷款利率基准)开元铁路专项信贷资产支持证券1330011，基本利差-0.55 % 陕西威楠高科集团6亿元七年期固息债1480047，票面利率8.28% 杭州余杭城建集团13亿元七年期固息债1480061，票面利率7.00% 大庆市城建投23亿元七年期固息债1480080，票面利率7.10% 长沙市麓山城建6亿元七年期固息债1480083，票面利率7.70% 石家庄市裕峰投资9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480091，票面利率7.08% 余杭经济开发建设12亿元七年期固息债1480092，票面利率7.45% 长影集团6亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480093，票面利率7.20% 安徽高速公路控股集团10亿元六个月期超短融011471002，票面利率5.40% 中国交建 30亿元九个月期超短融011456002，票面利率5.20% 中国黄金集团20亿元六个月期超短融011426001，票面利率5.10% 中国铝业公司30亿元六个月期超短融011415003，票面利率5.40% 上海电气集团10亿元六个月期超短融011478001，票面利率5.00% 陕西煤业化工集团30亿元九个月期超短融011474002，票面利率5.70% 国电电力 5亿元六个月期超短融011419003，票面利率4.95% 中电投集团70亿元六个月超短融011410001，票面利率4.95% 广汽集团 10亿元一年期短融041453029，票面利率5.15% 浦东建设 5亿元一年期短融041458012，票面利率5.65% 西安基础建设投资20亿元一年期短融041461005，票面利率5.90% 第一创业证券7亿元三个月期短融071412002，票面利率5.07% 华融证券10亿元三个月期短融071433001，票面利率4.95% 华泰证券 23亿元三个月期短融071416004，票面利率4.85% 陕西煤业化工集团10亿元五年期中票101460004，票面利率6.55% 山西焦煤集团30亿元五年期中票101452002，票面利率6.21% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元七年期增发债140409，发行价100.52元 湖南高新创业投资集团4.1亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480105，票面利率8.50% 天能电池集团4亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1480122，票面利率7.31% 国家电网公司50亿元五年期固息债1480133，票面利率5.69% 国家电网公司50亿元15年期固息债1480134，票面利率6.00% 东兴证券6亿元三个月期短融1490052，票面利率4.90% 中国中冶 35亿元六个月期超短融 华润股份30亿元九个月期超短融 永泰能源 20亿元一年期短融 中百集团 5亿元一年期短融 山西焦煤集团28亿元一年期短融 龙城旅游控股集团3亿元一年期短融 青海投资集团6亿元一年期短融 南京第一农药集团5.5亿元一年期短融 江西铁路投资集团8亿元一年期短融 广州浪奇 1.5亿元一年期短融 长城证券8亿元三个月期短融 江苏凤凰出版传媒集团15亿元一年期短融 四川煤炭产业集团15亿元一年期短融 北部湾国际港务集团5亿元一年期短融 小商品城 12亿元一年期短融 广东广晟资产经营公司30亿元一年期短融 深圳投资控股20亿元一年期短融 奇瑞汽车20亿元一年期短融 南玻A 5亿元一年期短融 佛山公用事业控股3亿元一年期短融 兖州煤业 50亿元一年期短融 广西农垦集团10亿元一年期短融 浙江古纤道新材料股份3亿元一年期短融 德力西集团5亿元三年期中票 南京城建投资控股集团10亿元五年期中票 华能集团23亿元五年期中票 嘉兴高等级公路投资公司4亿元三年期中票 上海大宁资产经营集团10亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华融证券10亿元三个月期短融071333001到期兑付，票面利率6.67% 华泰证券 20亿元三个月期短融071316008到期兑付，票面利率6.35% 西王集团13亿元一年期短融041352005到期兑付，票面利率4.67% 中国铝业 30亿元一年期短融041352007到期兑付，票面利率4.03% 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融041355011到期兑付，票面利率4.27% 友阿股份 6亿元一年期短融041358022到期兑付，票面利率4.47% 05工行03 050503付息 11淮北建投债 1180059付息 11汉中债 1180060付息 11永川惠通债 1180061付息 11宝新MTN1 1182066付息 12招行01 1211001付息 12招行02 1211002付息 12沧州银行债1220003付息 12汉口银行债1220004付息 12金坛债1280045付息 12来宾债1280046付息 12郑新债1280047付息 12京煤MTN1 1282060付息 12粤机场MTN1 1282061付息 13阿城投债 1380117付息 13烟台债 1380118付息 13三峡MTN1 1382092付息 13锡灵山MTN1 1382093付息 13巨化MTN1 1382094付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给 这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。消息人士称，银监会也已要求银行提交按照不同行业划分的未偿还贷款例 行报告，但要求他们纳入同衍生产品和债务融资相关的贷款。 --近期爆出中国首起实质违约的上海超日太阳能科技股份有限公司 ，其债务纠纷又有新动向。浙江 省桐乡市法院近日悄然公告，超日旗下青海锦国兴新能源科技有限公司60%股权下周六起公开拍卖，以偿还其所欠 债务。 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇；审校 丁淑琴/康熙泽)