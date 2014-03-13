日本股市：受机械订单数据支撑而微升，中国需求忧虑打压金属类股

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透东京3月13日 - 日本股市日经指数周四早盘微升，因机械订单数据强劲支撑人气，金属类股仍因对中国需求的持续忧虑而承压；日经指数前日曾跌至一周低点。
日本1月核心机械订单跳增，创近一年最快，自前一个月创纪录的跌幅中回升。
数据推动日经指数 涨0.2%至14,865.90点。周三，该指数下滑2.6%至3月4日以来最低收盘价，创一个月最大跌幅。
交易商称，投资者正买入周三受创的股票，但涨幅或有限，因市场忧虑中国经济增长、以及4月上调消费税对日本经济的影响。
索尼 、本田汽车 和软银 分别上涨1%、0.6%和1%。
住友金属矿山 持平。(完)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。