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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 10:19 BJT

日本股市：受机械订单数据支撑而微升，中国需求忧虑打压金属类股

路透东京3月13日 - 日本股市日经指数周四早盘微升，因机械订单数据强劲支撑人气，金属类股仍因对中国需求的持续忧虑而承压；日经指数前日曾跌至一周低点。

日本1月核心机械订单跳增，创近一年最快，自前一个月创纪录的跌幅中回升。

数据推动日经指数 涨0.2%至14,865.90点。周三，该指数下滑2.6%至3月4日以来最低收盘价，创一个月最大跌幅。

交易商称，投资者正买入周三受创的股票，但涨幅或有限，因市场忧虑中国经济增长、以及4月上调消费税对日本经济的影响。

索尼 、本田汽车 和软银 分别上涨1%、0.6%和1%。

住友金属矿山 持平。(完)
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