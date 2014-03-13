台湾债市：主要公债殖利率盘初微扬，连两日偏多引来部分卖压

路透台北3月13日 - 台湾主要公债殖利率周四盘初微扬。交易员表示，尽管美债殖利率周三持续走跌，台债却因主流券殖利率连续两日走跌而引来部分卖压，带动早盘主流券殖利率逆势小幅走高。

交易员认为，台债早盘卖单较为积极，压抑短多操作，主因盘初10年券103/6殖利率触及1.583%的得标利率，且该券尚有两期增额发行，吸引部分解套卖压出笼，带动主流券殖利率同步小幅走扬，短线台债料暂难跳脱狭幅区间整理格局。

“ 今天台债走自己的路。”一位票券商台债交易员说。

此外，交易员也指出，短线台债仍属区间操作为主，主流券殖利率逢低即见卖压，逢高则见买盘，造成台债主流券殖利率仍旧徘徊在既有区间，静待下周发债计画释出进一步方向指引。

本地时间10:15，台股加权股价指数 上涨0.82%报8,751.26点。交易员称，受惠于金管会持续释放利多及台积电 调升首季营运目标，激励台股加权指数持续上攻，稍有打压台债短多操作的意愿。

美国公债价格周三受避险买盘带动上涨，因投资人担心中国经济体质，且受助于美国财政部10年期公债标售获得强劲需求。指标10年期公债 升12/32，收益率报2.72%，周二尾盘报2.766%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.08-1.10%

* 10年公债103/6：1.58-1.60%

本地时间10:15时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升0.59基点至1.0937%

* 10年公债103/6 殖利率升0.93基点报1.5933%。

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