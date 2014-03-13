台湾汇市：台币盘初实质交易略有回稳，后市状况仍不明朗

路透台北3月13日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易受惠台股扬升而回稳。台股 早盘表现优于多数区域股市，加上韩元 、人民币 等与台币关联度略高的亚币也回稳趋升，提供台币一定支撑。

不过汇银人士指出，虽然台币早盘未进一步贬值，但国际汇市的避险情绪没有完全消散，特别是对中国的经济成长仍有疑虑，在午后中国将公布工业产出、投资及零售销售等数据之前，市场仍显得有些观望。交易员料台币今日仍有机会测试上日低位。

〞中国的数据如果不好，大家对新兴市场还是有一些担忧。〞一位外资银行交易人士表示。

交易员指出，早盘见外资双向承作，进出口商基于实需的买卖盘则显得较为零星，汇价波动度不大。此外，在俄罗斯与乌克兰的问题尚未解决之际，国际资金回流美元的情况仍然持续。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.300-30.320，上日台币实质交易区间主要在30.300-30.335。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币转为微幅折价，上日尾盘在平盘附近；一个月远汇报价 早盘在30.306/30.320左右，上日纽约盘收在30.300。

交易员观察市场最新动态：

* 欧元 、澳元 等非美货币持坚，亚币多数于区间内微升

* 国际汇市方向并不明朗，中线看多美元的交易员仍不少

* 台股早盘表现优于区域股市，政策拉抬考验外资接受度

* 进出口商暂时较为安静，待下波较明朗的方向出现

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.300-30.340

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