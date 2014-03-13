台湾汇市：台币盘初实质交易略有回稳，后市状况仍不明朗

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北3月13日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易受惠台股扬升而回稳。台股 早盘表现优于多数区域股市，加上韩元 、人民币 等与台币关联度略高的亚币也回稳趋升，提供台币一定支撑。
不过汇银人士指出，虽然台币早盘未进一步贬值，但国际汇市的避险情绪没有完全消散，特别是对中国的经济成长仍有疑虑，在午后中国将公布工业产出、投资及零售销售等数据之前，市场仍显得有些观望。交易员料台币今日仍有机会测试上日低位。
〞中国的数据如果不好，大家对新兴市场还是有一些担忧。〞一位外资银行交易人士表示。
交易员指出，早盘见外资双向承作，进出口商基于实需的买卖盘则显得较为零星，汇价波动度不大。此外，在俄罗斯与乌克兰的问题尚未解决之际，国际资金回流美元的情况仍然持续。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.300-30.320，上日台币实质交易区间主要在30.300-30.335。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币转为微幅折价，上日尾盘在平盘附近；一个月远汇报价 早盘在30.306/30.320左右，上日纽约盘收在30.300。
交易员观察市场最新动态：
* 欧元 、澳元 等非美货币持坚，亚币多数于区间内微升
* 国际汇市方向并不明朗，中线看多美元的交易员仍不少
* 台股早盘表现优于区域股市，政策拉抬考验外资接受度
* 进出口商暂时较为安静，待下波较明朗的方向出现
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.300-30.340
最新相关报导链接：
--《全球汇市》避险货币受追捧，新西兰央行加息提振新西兰元
--全球经济：PIMCO上调今年美国经济成长预估至2.5-3%，预计中国经济继续放缓
--东欧情势：欧盟批准制裁框架，俄股下挫且央行被迫抛15亿美元支撑卢布
--日本经济：1月核心机械订单增速为近一年最快，预示资本支出复苏
--美国经济：政府可能上修第四季GDP数据--分析师
--美国金融：联储副主席提名人费舍尔呼吁关注维护金融体系稳定 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。