《国际主要央行公开市场操作一览》--3月13日

路透上海3月13日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。最新2014年1月29日FED宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，至650亿美元，坚持推行缩减QE计划，尽管近期新兴市场震荡，公债和抵押支持债券(MBS)的缩减购买幅度相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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3/12 买入通膨保值公债 9.57 04/15/2018 - 02/15/2044

3/11 买入公债 11.54 02/15/2036 - 02/15/2044

3/10 买入公债 24.73 05/15/2021 - 11/15/2023

3/6 买入公债 12.25 02/15/2036 - 02/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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3/12 隔夜逆回购 -662.00 0.05%

3/11 隔夜逆回购 -722.75 0.05%

3/10 隔夜逆回购 -718.90 0.05%

3/7 三天逆回购 -579.08 0.05%

3/6 隔夜逆回购 -554.89 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。自2014年2月起，联邦公开市场委员会(FOMC)将按每月300亿美元的进度购买机构抵押支持债券(MBS)，原先为350亿美元，以及以每月350亿美元的进度购买较长期公债，原先为400亿美元。

其中，在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美联储将继续以每次100亿美元的进度缩减每月购债计划，并给出联储可能如何调整所谓利率前瞻性指引的细节。埃文斯坦率的表示，“美联储上两次会议每次缩减购债100亿美元，我们将继续这么做。”

--纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示，美联储目前实行高度宽松政策的立场不会软化，不过投资者对其要到明年中期加息的预期合理。杜德利概述了美国经济从衰退中复苏的一些亮点，指称美国经济前景“适度向好”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/11 七天期反向交易 925.652 0.25%(固定利率)

3/11 28天期反向交易 75.219 0.25%(固定利率)

3/11 七天期定期存款 -1,755.00 0.21%

《本周主要新闻》

--欧洲央行周四保持利率不变，且未推出其他提振欧元区脆弱经济复苏的举措，尽管央行预期未来数年通胀将保持在低位。欧洲央行保持指标再融资利率在0.25%不变，与市场普遍预期一致，且保持银行隔夜存款工具利率在0.00%不变。

--欧洲央行周四表示，内部预估2016年欧元区通胀率将达到1.5%，但仍低于该央行略低于2%的目标。欧洲央行预计欧元区经济2015和2016年将分别成长1.5%和1.8%；今年成长1.2%，略高于原先的预估。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 113,350

上周三 111,080

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当期变化 +2,270

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周二维持大规模货币刺激措施不变，因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨；但央行下调对出口的评估，这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。日本央行上调对资本支出的评估，对工业生产的看法也更为乐观，表明在4月1日上调消费税前，对国内需求更有信心。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行1,694亿台币存单；若相较当日存单到期金额1,691亿台币，存单发行余额增3亿。

--台湾央行周二公布，共发行2,489亿台币存单；若相较当日存单到期金额2,486亿台币，存单发行余额增3亿。