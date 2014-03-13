路透调查：英国经济未来几季成长速度将领跑G7国家

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透伦敦3月12日 - 周三公布的路透调查显示，分析师认为未来几季当中，英国经济成长速度将超越其他七国集团(G7)成员，但英国央行为避免扼杀经济复苏，预计在明年之前都不会升息。
本周进行的调查访问超过50位分析师，他们预估一直到2015年9月，英国国内生产总值(GDP)每季将成长0.6%。
如果这样的预期成真，那么到6月底时英国经济规模将重返危机前水平，而且是G7国家中成长速度最快的成员国。
“英国经济题材仍然非常正面，企业调查表明经济活动强劲，信心指标也强力反弹，信贷成长增强且资产价格上升。”ING分析师James Knightley说。
英国经济今年料将扩张2.7%，2015年和2016年料为成长2.4%，这些预估值与经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的数据类似。
而英国主要贸易伙伴欧元区今年成长率料仅为1.1%，明年为1.4%，如果情况急转直下，将对英国成长构成风险。
季度成长预估值和2月调查时相同，尽管前景乐观，本次最新调查结果仍认为英国央行升息时点要到明年才有可能--届时即使升息也只有调高25个基点。
调查认为，英国央行料在2015年第二季将指标利率调升至0.75%，第三季再调升25个基点。
46位受访分析师中虽仅有四位预期今年会升息。但分析师认为2015年底之前银行利率上调的机率的预估中值为80%，2016年底时已调高的机率为95%。(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f