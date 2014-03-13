香港个股：德昌电机拟发行2亿美元七年期可换股债券，年息1%

路透香港3月13日 - 主要面向欧美市场的汽车驱动子系统制造商--德昌电机控股 周四称，拟发行2亿美元七年期可换股债券，年息1%。

德昌电机于香港联交所一份声明中称，是次发行所得款项净额估计约1.97亿美元，将用作一般企业及营运资金用途，包括为扩张其现有全球营运据点拨资，并在未来可能出现合适的收购良机时为收购提供资金。

该批可换股债券于2021年4月2日到期，发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息，初步换股价为每股10.2575港元，较周三收市价7.46港元有38%溢价，可兑换最多约1.51亿股股份，相当于现有经扩大后股本4.057%。

该公司于截至2013年12月底止九个月营业额15.37亿美元，按年上升0.7%；未计入非经常性项目及货币效应的营业额则按年上升2.1%，主要受欧美地区汽车产品组别业务带动。

香港时间10:25，该股跌4.83%，报7.1港元；大市恒生指数 则升0.35%。（完）

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