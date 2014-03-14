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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:23 BJT

台湾债市：RP利率持稳，下周公司债交割因子较多

路透台北3月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五仍持稳低位。市场人士表示，下周公司债及金融债交割紧缩因子偏多，不过银行体系资金仍偏宽松，料RP利率可望持平现有区间不变。

证券商交易员指出，距离季底仍有两周时间，预计季底效应从24日起才会逐步发酵，下周整体资金情势仍偏宽裕，公司债及金融债交割不致于影响下周资金调度，RP利率仍将持稳既有区间。

“有季底因素在，这个月稳稳做就好。”一位大型券商交易员说。

券商交易员亦提及，现在整体资金情势偏多但不是很稳定，有时仍会出现分配不均的情况，仍需谨慎因应季底紧缩效应，短线RP利率暂先称在目前的利率水准。

另有一位票券交易员表示，近期投信端资金偏多，公司债RP券源卖到没有库存，极短天期公司债RP利率已靠向区间低位水准。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，表现仍持稳。

下周公司债、金融债交割紧缩因子较多，主要包括周一交割台电公司债124亿台币、周二交割鸿海 公司债60亿台币及台电公司债32亿台币、周四交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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