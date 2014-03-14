台湾债市：RP利率持稳，下周公司债交割因子较多

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五仍持稳低位。市场人士表示，下周公司债及金融债交割紧缩因子偏多，不过银行体系资金仍偏宽松，料RP利率可望持平现有区间不变。
证券商交易员指出，距离季底仍有两周时间，预计季底效应从24日起才会逐步发酵，下周整体资金情势仍偏宽裕，公司债及金融债交割不致于影响下周资金调度，RP利率仍将持稳既有区间。
“有季底因素在，这个月稳稳做就好。”一位大型券商交易员说。
券商交易员亦提及，现在整体资金情势偏多但不是很稳定，有时仍会出现分配不均的情况，仍需谨慎因应季底紧缩效应，短线RP利率暂先称在目前的利率水准。
另有一位票券交易员表示，近期投信端资金偏多，公司债RP券源卖到没有库存，极短天期公司债RP利率已靠向区间低位水准。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，大致持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同，惟月内交投渐靠向低位，跨月成交则在区间高位。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，表现仍持稳。
下周公司债、金融债交割紧缩因子较多，主要包括周一交割台电公司债124亿台币、周二交割鸿海 公司债60亿台币及台电公司债32亿台币、周四交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha