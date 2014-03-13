香港个股：方兴地产拟发行5亿美元五年期担保票据，年息5.75%

路透香港3月13日 - 中国房地产商--方兴地产 周四公布，拟发行5亿美元五年期担保票据，年息5.75%。

该公司于香港联交所一份声明中称，是次发行所得款项估计约4.99亿美元，将用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

该批票据于2019年3月19日到期，发行价为本金额的100%，每半年支付一次利息。预期票据将获穆迪评为Ba1级、标准普尔评为BBB-级及惠誉评定为BBB-级。

方兴地产为中国中化集团公司房地产和酒店业务的旗舰企业。该公司此前公布，正寻求将上海金茂君悦等八间酒店组合分拆在香港联交所作独立上市。

香港时间10:36，方兴地产跌1.58%，报2.49港元；大市恒生指数 则升0.52%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)