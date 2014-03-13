版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 10:42 BJT

《汇市简讯》美元指数技术面信号再度变差，尽管基本面有利

0220GMT

* 海外的正面风险人气继续--日经指数涨0.16%

* 5、10和20日均线下降，动能指标中性

* 信号再度变差，与基本面/地缘政治形势矛盾

* 纽约时段趋势低点79.42与反弹高点79.72分别是初步支撑位/阻力位

* 图表：link.reuters.com/baw57v (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐