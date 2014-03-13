港报社评：港视牵动人心，折射市民不满电视现状--明报3月13日

香港电视网络主席王维基指摘当局搞针对，王维基提供的情况，反映现行对流动电视、流动通讯的规管有灰色地带，另外，现行规管远远落后于通讯科技发展，政府应该全面检讨，调整政策，以因应实际情况和需要。

王维基操作资料发布，确有可议之处，不过，这不代表他与通讯局的争议，没有理据支持。从事态看来，港视只发出信号，客户以流动或固定形式接收，与港视无关；另外，信号透过大厦的公共天线入屋，也与港视无关，若公共天线违法，是当局未严厉执法而已。

另外，王维基透露有大型电视制造商表明，若港视选定用哪一个制式传送信号，制造商愿意在新生产的电视机内置相关解码器。不过，王维基口中的电视机，要靠大厦公共天线接收，这个大概是通讯局不明确回覆港视的原因，因为性质仍然是流动电视牌照，不符合广播条例的规定。

王维基与通讯局的争议，实际上反映条例监管规定落后于通讯科技发展。做生意的人利用灰色地带寻求最大利益，可以理解。

现行条例未能完全规管流动通讯装置，在今次港视触礁充分显露出来。政府消息人士承认规管条例与实际脱节，表示会全面检讨。政府的思维是加强规管，不过，环绕通讯的科技与创意、创新息息相关，政府首要顾及不能扼杀创意创新的空间。

香港的免费电视市场变相出现垄断局面，电视生态一潭死水。市民寄望王维基可以冲破电视生态的死寂，重燃创意、创新之火，只是，迄今事态显示王维基和市民的主观意愿，都不能改变港视的遭遇。这种情况，不单是王维基的悲哀，也是创意产业的悲哀！