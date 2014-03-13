路透调查：随着失业率下滑，美联储料在2015年下半年开始升息

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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* 多数分析师预期美联储将在2015年升息
* 2014年平均失业率料降至6.4%
* 经济成长料升温，通胀预计相对温和
记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中
路透华盛顿3月12日 - 路透调查显示，随着失业率下滑且经济迈入更强劲增长的新轨道，预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会在明年第三季开始升息。
美联储在2008年12月将短期利率调降至接近零水准的纪录低点，并承诺在经济复原期间会维持利率于该水准。
路透调查中，63位受访经济分析师中有32人预期，美联储将在2015年第二季或第三季升息，有14人预期的时点更早，6人预期更晚。
另外两人单纯预期升息时间在2015年内。预估中值为2015年第三季。
“失业率可能在2015年下半年降至6%以下，几乎达到充分就业的水准，”旧金山Bank of the West的首席经济分析师Scott Anderson称。“届时将会开始推高薪资成长。”
调查预估今年平均失业率为6.4%，这意味着失业率可能最快在今年第二季就跌破6.5%，这是美联储官员表示将引发讨论何时开始升息的门槛水位。
然而，政策官员已明确表示，即使达到失业率门槛，利率仍会维持在低点一段时间，而他们也在思考如何调整前瞻性指引。
“我想他们的承诺将受到考验，他们可能会比市场预期的更早升息，”Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet称。
2015年平均失业率预期将降至5.9%。而2月调查时，今年平均失业率预估为6.6%，2015年为6.0%。美国2月失业率为6.7%。
调查预估显示，美国第二季非农就业岗位平均每月增加20万个。今年初时异常寒冷气候抑制了就业增长。第一季就业岗位料平均增长16.2万个。
2014年全年扣除食品和能源的消费者物价增幅料持续低于美联储的2%目标。
2015年第一季核心消费者物价指数(CPI)增幅平均预估为2%，之后两季也将维持该水准。
今年第二季国内生产总值(GDP)环比年率料为增长3.0%，今年剩余时间也将维持该增长速率。第一季经济成长率估计为1.9%。而2013年最后一季为成长2.4%。(完) (译文审校 石冠兰)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f