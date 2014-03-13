路透调查：随着失业率下滑，美联储料在2015年下半年开始升息

* 多数分析师预期美联储将在2015年升息

* 2014年平均失业率料降至6.4%

* 经济成长料升温，通胀预计相对温和

记者 Lucia Mutikani 编译 王冠中

路透华盛顿3月12日 - 路透调查显示，随着失业率下滑且经济迈入更强劲增长的新轨道，预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)会在明年第三季开始升息。

美联储在2008年12月将短期利率调降至接近零水准的纪录低点，并承诺在经济复原期间会维持利率于该水准。

路透调查中，63位受访经济分析师中有32人预期，美联储将在2015年第二季或第三季升息，有14人预期的时点更早，6人预期更晚。

另外两人单纯预期升息时间在2015年内。预估中值为2015年第三季。

“失业率可能在2015年下半年降至6%以下，几乎达到充分就业的水准，”旧金山Bank of the West的首席经济分析师Scott Anderson称。“届时将会开始推高薪资成长。”

调查预估今年平均失业率为6.4%，这意味着失业率可能最快在今年第二季就跌破6.5%，这是美联储官员表示将引发讨论何时开始升息的门槛水位。

然而，政策官员已明确表示，即使达到失业率门槛，利率仍会维持在低点一段时间，而他们也在思考如何调整前瞻性指引。

“我想他们的承诺将受到考验，他们可能会比市场预期的更早升息，”Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet称。

2015年平均失业率预期将降至5.9%。而2月调查时，今年平均失业率预估为6.6%，2015年为6.0%。美国2月失业率为6.7%。

调查预估显示，美国第二季非农就业岗位平均每月增加20万个。今年初时异常寒冷气候抑制了就业增长。第一季就业岗位料平均增长16.2万个。

2014年全年扣除食品和能源的消费者物价增幅料持续低于美联储的2%目标。

2015年第一季核心消费者物价指数(CPI)增幅平均预估为2%，之后两季也将维持该水准。