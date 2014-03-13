中国金融：高度关注金融和债务风险，确保不发生区域性系统性金融风险--总理

路透北京3月13日 - 中国国务院总理李克强周四称， 对金融和债务风险一直高度关注，目前债务风险总体可控，且政府债务率在国际公认的警戒线以下，对“影子银行”等金融风险将加强监测，确保不发生区域性系统性金融风险。

李克强在两会（全国人大和政协会议）闭幕后的记者会上称，中国政府的很多债务还是投资性的，但不能忽视其中存在的风险，正在加强规范性措施。下一步，将采取包括逐步纳入预算管理，开正门、堵偏门，规范融资平台等措施。

“对于“影子银行”等金融风险，我们也正在加强监管，已经排出时间表，推进实施巴赛尔协议III规定的监管措施。”他称，确实个别情况难以避免，必须加强监测，及时处置，确保不发生区域性、系统性金融风险。

中国审计署此前公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。