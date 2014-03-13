韩国股市：受逢低买盘推动反弹；市场仍旧忧虑中国增长前景

路透首尔3月13日 - 韩国股市周四上扬，收复前日跌幅，受逢低买盘推动，同时也无其他重大因素影响投资者。

截止0229 GMT，韩国综合股价指数 涨0.6%至1,943.31点，周三下滑1.6%。

不过韩股或难以进一步上行，因市场仍旧忧虑中国增长前景。

“今天的走势是对昨天大跌的反应，”Hana Daetoo分析师Chang Hee-jong表示，并称外国投资者对蓝筹股的需求重燃。

大盘股SK Hynix 和三星电子 分别上涨2.8%和1.2%。

韩国航空工业公司(KAI) 上扬1.5%。