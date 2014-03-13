香港个股：时代地产拟发行2.25亿美元五年期优先票据，息率12.625%

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透香港3月13日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周四公布，拟发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%。
该公司于香港联交所一份声明中称，是次发行所得款项净额估计约2.175亿美元，拟用于就其若干现有债务作再融资、就现有及新增物业开发项目（包括土地出让金及建设成本）作融资及其他一般企业用途。
该批票据于2019年3月21日到期，发售价为本金额的99.278%，每半年支付一次利息。预期将获穆迪评为B2及获标准普尔评为B级。
中银国际、花旗 、海通国际 、汇丰 及瑞银 负责是次发行安排。
香港时间10:48，时代地产跌0.59%，报3.39港元；大市恒生指数 则升0.42%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。