香港个股：时代地产拟发行2.25亿美元五年期优先票据，息率12.625%

路透香港3月13日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周四公布，拟发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%。

该公司于香港联交所一份声明中称，是次发行所得款项净额估计约2.175亿美元，拟用于就其若干现有债务作再融资、就现有及新增物业开发项目（包括土地出让金及建设成本）作融资及其他一般企业用途。