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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 11:01 BJT

香港个股：时代地产拟发行2.25亿美元五年期优先票据，息率12.625%

路透香港3月13日 - 中国广东省房地产商--时代地产 周四公布，拟发行本金额为2.25亿美元五年期优先票据，息率为12.625%。

该公司于香港联交所一份声明中称，是次发行所得款项净额估计约2.175亿美元，拟用于就其若干现有债务作再融资、就现有及新增物业开发项目（包括土地出让金及建设成本）作融资及其他一般企业用途。

该批票据于2019年3月21日到期，发售价为本金额的99.278%，每半年支付一次利息。预期将获穆迪评为B2及获标准普尔评为B级。

中银国际、花旗 、海通国际 、汇丰 及瑞银 负责是次发行安排。

香港时间10:48，时代地产跌0.59%，报3.39港元；大市恒生指数 则升0.42%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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