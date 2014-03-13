全球金融：纽约联储曾调查一外汇指标是否遭操纵，但未采取公开行动--WSJ

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透3月12日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，美国纽约联邦储备银行曾在2012年调查过主要外汇指标--WM/路透定盘价是否遭到操纵，但并未采取公开行动。
这项指标与欧元、英镑、瑞郎和日圆等几种货币的汇价挂钩，使用汤森路透 和其他提供商的数据编制，并由道富银行 旗下WM进行计算。
外汇市场每日成交量达5.3万亿(兆)美元，且基本不受监管，这个市场已成为调查全球部分大型银行交易员之间涉嫌串通操纵的重点。
该报称，纽约联储银行在2012年9月左右提出相关疑虑，当时伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻铺天盖地。
一名了解央行想法的消息人士告诉华尔街日报，该行打算调查其他指标是否可能容易遭到类似操纵的时候，WM/路透定盘价就是其检视的一个对象。(完) (编译 王翔琼；审校 艾茂林)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f