全球金融：纽约联储曾调查一外汇指标是否遭操纵，但未采取公开行动--WSJ

路透3月12日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，美国纽约联邦储备银行曾在2012年调查过主要外汇指标--WM/路透定盘价是否遭到操纵，但并未采取公开行动。

这项指标与欧元、英镑、瑞郎和日圆等几种货币的汇价挂钩，使用汤森路透 和其他提供商的数据编制，并由道富银行 旗下WM进行计算。

外汇市场每日成交量达5.3万亿(兆)美元，且基本不受监管，这个市场已成为调查全球部分大型银行交易员之间涉嫌串通操纵的重点。

该报称，纽约联储银行在2012年9月左右提出相关疑虑，当时伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻铺天盖地。