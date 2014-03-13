表格：LME金属库存最新变化--3月13日

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透伦敦3月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 253,275 -2,225 锡 9,050 +15 铅 202,400 -700 锌 796,700 -3,450 铝 5,255,225 -11,575 镍 270,636 +750 铝合金 54,760 持平 NASAAC 76,160 -180 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> (编译 杜明霞；审校 田建华)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。