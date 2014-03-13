印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如预期

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透雅加达3月13日 - 印尼央行周四宣布维持指标利率 在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及卢比面临的压力减轻。
所有接受路透调查的分析师都预期央行会维持指标利率不变。
在6月至11月间，印尼央行一共调升指标利率175个基点至7.50%，以缓解市场对于庞大经常帐赤字、卢比重贬、以及高通胀等疑虑。
央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。