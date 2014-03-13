印尼央行：维持指标利率在7.50%不变，一如预期

路透雅加达3月13日 - 印尼央行周四宣布维持指标利率 在7.50%不变，一如市场预期，因通胀及卢比面临的压力减轻。

所有接受路透调查的分析师都预期央行会维持指标利率不变。

在6月至11月间，印尼央行一共调升指标利率175个基点至7.50%，以缓解市场对于庞大经常帐赤字、卢比重贬、以及高通胀等疑虑。

央行还维持隔夜存款利率(FASBI)在5.75%不变，贷款工具利率亦保持在7.50%不变。(完)