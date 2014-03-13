台湾债市：RP利率区间低位成交比重略增，近日投信端资金偏多

证券商交易员指出，随着一年期及两年期存单相继标低于预期，显示整体市场资金仍显宽裕，近日投信端资金仍持续涌进，惟因RP券源不多，不仅吸引跨月RP成交比重增加，RP成交利率亦略靠向区间低位。

另有证券交易员提及，虽然近期投信端RP成交以月内为主，但跨月RP交投亦渐有增加的趋势，若有投信端客户一定要落点月底当周，则强制成交在区间低位，逐步引导资金直接跨月。