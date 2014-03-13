台湾债市：RP利率区间低位成交比重略增，近日投信端资金偏多

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透台北3月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四持稳低位。市场人士表示，近期整体市场资金情势宽松，时序将迈入月中投信端资金仍偏多，令RP利率区间低位成交比重略增。
证券商交易员指出，随着一年期及两年期存单相继标低于预期，显示整体市场资金仍显宽裕，近日投信端资金仍持续涌进，惟因RP券源不多，不仅吸引跨月RP成交比重增加，RP成交利率亦略靠向区间低位。
“今天投信端打电话问丢钱比较多。”一位大型券商交易员说。
另有证券交易员提及，虽然近期投信端RP成交以月内为主，但跨月RP交投亦渐有增加的趋势，若有投信端客户一定要落点月底当周，则强制成交在区间低位，逐步引导资金直接跨月。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，区间低位成交比重皆较上日略有提高。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，表现大致持稳。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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