背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港3月13日 - 中国国家开发银行 本周再入点心债市场，以3.35%发行10亿元三年期债券，票面利率略低于指导利率3.4%。另外，以资产计中国第五大银行--交通银行 正为期两年期点心债询价，询价利率3.5%。

自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦。