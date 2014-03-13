澳新汇市：强劲就业报告激励澳元走升，央行升息推高新西兰元

数据显示，澳洲2月就业岗位增长47,300个，为13个月以来的最大增幅，远高于预期水平，失业率保持在6.0%，与预期一致，因为有更多的人加入到劳动力队伍。

乐观的数据促使投资者几乎完全排除了降息可能性，甚至产生了今年晚些时候加息的预期。

汇丰控股澳洲首席经济学家Paul Bloxham指出：“劳动力市场可能是决定未来澳洲央行加息时点的一个关键因素。通常来说，澳洲央行只在失业率下降时加息。”

“我们预计到今年年中时失业率可能会开始明显下降，这可能会为2014年底前加息铺平道路。”

新西兰元兑美元 升至0.8567的4月来最高，日内上涨了1美分。若突破0.8587，可能会为升至2013年高位0.8676铺平道路。新西兰元最新报0.8558。

新西兰元贸易加权指数也创下80.05的高位，兑日圆反弹至六年高位。(完)

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