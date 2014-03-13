中国经济：今年有能力有条件使经济运行保持在合理区间--总理

美国股市：开盘变动不大，投资人为法国大选首轮作准备
道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透北京3月13日 - 中国国务院总理李克强周四表示，今年多重目标的实现需要找到一个合理平衡点，这是高难度动作；但依然有能力有条件使经济运行保持在合理区间。
他在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，“这可以说是高难度的动作”。
“所谓磨好了斧子才能劈开柴...我们有去年应对经济下行的经历，中国经济又有着巨大的潜能和韧性，我们有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间，”李克强说。
中国去年经济增速为7.7%，今年制定的增长目标为7.5%左右。李克强坦言，去年面临的最大挑战就是经济下行压力加大，一度中央财政收入出现负增长，同时财政和货币政策运用空间又很有限，宏观调控确实面临多难选择。（完）
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道琼工业指数升16.56点，或0.08%，至20,595.27点；标准普尔500指数跌0.83点，或0.035%，至2,355.01点；纳斯达克指数微升2.43点，或0.04%，至5,919.21点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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