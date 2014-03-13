《全球主要央行动态》--3月13日

以下所列为上周四下午至本周四(3月6日-3月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示，美联储将继续以每次100亿美元的进度缩减每月购债计划，并给出联储可能如何调整所谓利率前瞻性指引的细节。埃文斯坦率的表示，“美联储上两次会议每次缩减购债100亿美元，我们将继续这么做。”

美国联邦储备理事会理事鲍威尔表示，美联储在试图以合适的步幅撤走宽松货币政策的时候要“谨慎权衡“。“过早或过晚撤走宽松货币政策都会有风险，”他在周四对参议院金融委员会准备的讲稿中表示。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周五表示，美联储目前实行高度宽松政策的立场不会软化，不过投资者对其要到明年中期加息的预期合理。杜德利概述了美国经济从衰退中复苏的一些亮点，指称美国经济前景“适度向好”。

美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，继第一季表现疲弱之后，经济成长可能在今年稍晚增强。他说，恶劣天气可能影响了最近的经济数据，但他认为经济成长可能在第二季升温，而且他持乐观看法。 即便周五公布的关键就业数据不及预期，美联储也应该继续推进其缩减大规模购债的计划。

**欧元区**

欧洲央行周四保持利率不变，且未推出其他提振欧元区脆弱经济复苏的举措，尽管央行预期未来数年通胀将保持在低位。欧洲央行保持指标再融资利率在0.25%不变，与市场普遍预期一致，且保持银行隔夜存款工具利率在0.00%不变。

欧洲央行周四表示，内部预估2016年欧元区通胀率将达到1.5%，但仍低于该央行略低于2%的目标。欧洲央行预计欧元区经济2015和2016年将分别成长1.5%和1.8%；今年成长1.2%，略高于原先的预估。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二称，欧洲央行在3月会议上强调了欧元区经济中的闲置产能，从而让前瞻性指引变得更为清晰。冈斯坦西欧亦表示，欧洲央行仍有可用的政策工具，包括在必要时降息或出台量化宽松措施。

欧洲央行执委科尔周三表示，当前欧元区不存在通缩现象，但该央行认为这是一种风险，将作好准备在需要时采取行动。“我们认为欧元区没有出现通缩。我们把通缩视作一种风险，”科尔还补充道，若有需要该央行将作好行动准备。

欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格表示，欧洲央行仍有行动的空间，例如，可以开始对银行存放在欧洲央行的隔夜存款收费。

**英国**

英国央行周四维持利率在0.5%不变，希望在收紧政策之前让经济有更充裕的时间复苏。货币政策委员会(MPC)还表示，将把81亿英镑公债投资收益进行再投资。这些公债是在量化宽松计划中购买，且将于3月到期。 英国经济从去年开始的强劲复苏令人意外，迫使英国央行修改前瞻性政策指引。该指引显示尽管经济复苏，但央行不急于收紧货币环境。

英国央行副总裁宾恩周一表示，如果英镑进一步走强，英国央行将推迟升息。宾恩表示，英镑目前水准尚可，但如果进一步升值可能导致英国央行中期内无法达到2%的通胀目标。

英国央行周五公布的季度调查显示，英国民众对未来一年的升息预期升温，同时他们的通胀预估下降。英央行的通胀看法调查显示，40%的英国民众预期未来12个月英国将升息，此比例为2012年5月以来最高；11月时持此观点民众比例为34%。

**中国**

中国的存款利率何时放开？中国央行行长周小川首次抛出时间表：一两年内即可实现。周小川此言一出，令市场预期中国将加速推进金融领域的市场化改革。实际上，利率市场化不仅是中国推进整体改革于顶层设计层面的必然逻辑和趋势，在以互联网金融为代表的市场力量推动下，打破利率上限管制，更转化成为各市场主体的主动要求和实际行动。

中国央行副行长易纲周五表示，今年人民币汇率将在合理均衡水平上基本稳定，但会双向波动，而双向波动的幅度“要看市场供求”。

**日本**

日本央行周二维持大规模货币刺激措施不变，因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨；但央行下调对出口的评估，这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。日本央行上调对资本支出的评估，对工业生产的看法也更为乐观，表明在4月1日上调消费税前，对国内需求更有信心。

日本央行总裁黑田东彦周二称，他认为没有必要调整货币政策，因经济将继续超过潜在增长速度。黑田东彦在向记者讲话时亦表示，近期出口疲弱背后有一些暂时性因素，但一旦这些因素消退，出口将恢复增长。他重申，经济正朝着实现2%通胀目标的方向迈进。

日本央行副总裁岩田规久男周四重申，如果经济前景的风险威胁到2%的通胀目标，将适当调整政策。他在参议院预算委员会表示，日本经济将延续温和复苏的趋势，尽管消费税在4月将从目前的5%上调至8%。

**韩国**

韩国央行周四一如预期连续第10个月维持利率不变，因考虑到海外风险，以及在通胀压力不高情况下国内经济复苏放缓。韩国央行一媒体官员指出，货币政策委员会维持基本利率(base rate)于2.50%不变。

**其他央行**

新西兰央行周四上调指标利率，并暗示将进一步加息直至2017年初，在发达经济体当中率先收紧货币政策，以控制通胀压力。新西兰央行将指标利率自纪录低位2.5%上调25个基点，至2.75%，一如市场预期。

瑞士央行总裁乔丹向瑞士巴塞尔报(Basler Zeitung)表示，如果乌克兰的紧张局势推高瑞郎，央行已经做好准备，以保证瑞郎/欧元汇率不会突破1.2瑞郎的限制。

澳洲央行总裁史蒂文斯周五表示，处于纪录低点的利率一如预期协助经济脱离由矿业带动的成长，同时也给货币政策设定了一个稳定的走向。史蒂文斯在半年度的国会听证中亦指出，尽管澳元以下跌，但从历史水准来看，澳元汇率仍偏高。但他并未进一步口头打压澳元。

澳洲央行副总裁洛威周三表示，拜低利率和低汇率所赐，澳洲经济已走在逐步复苏的正轨。他同时对消费者信心数据下滑淡然以对。

台湾央行总裁彭淮南周四表示，近期鸡肉、猪肉价格上涨，因此央行预估今年通膨率比主计总处的1.07%略高，但也未高过0.2个百分点--也就是1.27%。

法国央行周一表示，今年第一季该国经济料增长0.2%，与第一次估值相同。若果真如此，则增速将较去年第四季略微下降，当时法国经济成长率为0.3%。

马来西亚央行周四维持指标利率在3.0%不变，一如预期，并重申由于国内支出降温，通胀升势料可控。

泰国央行周三宣布将政策利率下调25个基点至2.00%，并表示降息料不会对泰铢和资本流动有太大影响; 2014年国内生产总值(GDP)增长率料低于3%。

巴西央行周四公布了2月政策会议记录，并重申货币政策应保持特别警惕; 本币贬值说明存在短期通胀压力，货币政策应遏制第二轮通胀效应。

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......