版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 17:19 BJT

台湾汇市：台币微幅收高，台股持续攻高带动市场气氛不悲观

* 台币微微修正上日跌幅，并受惠台股走高
    * 交易员认为主轴还是区间，外资资金动向受关注
    * 明日台币区间估30.280-30.330

    路透台北3月13日 - 台币兑美元  周四微幅收高。台湾股市 在
政策作多拉抬下表现亮丽，隐隐提供台币支撑。但交易员认为台币走势尚不显着，须观察外
资资金的后续动向，并持续观察亚洲市场对中国经济成长放缓的回应。
    
    汇银人士指出，对中国经济成长的忧虑早盘让外资稍稍站在美元买方，打压对新兴市场
的风险胃纳；但出口商持续抛汇，台币汇价难以突破上日实质交投低位，加上台股表现优于
区域股市，午后又见外资汇入，一来一往令台币仍在上日区间内来回。
            
    〞我会说还是区间，台币和一些亚币一样，一天上一天下，证明市场其实没有方向。〞
一位外资银行交易员说。
    
    不过汇市交易员均注意到，近来表现不差的台股，似乎创造了带动本地金融市场偏多的
气氛，且外资在台股近日来呈〞小卖大买〞的操作方式，政府政策作多是否真能让外资买帐
，并吸引更多外资汇入，成为短线观察重点之一。

    进出口商方面，今日亦见油款及特定进口商较大量的美元买盘，但和出口商的卖汇力道
抵销，动态平衡暂时不足以进一步影响汇价，料台币明日仍将以30.300为中心波动，区间先
看30.280-30.330。
       
    今日台币实质交易区间主要在30.300-30.330，上日在30.300-30.335。 
     
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点由价平附近
再转微幅折价，但仍难以指出方向；一个月远汇报价 尾盘在30.280/30.290，
上日纽约盘收在30.300。
                     
    台湾股市因政府政策持续作多，以及台积电 上修第一季财测影响收高0.73%，
外资及陆资在台股买超54.99亿台币，连续两日买超55.25亿。 
    
    新兴亚洲货币兑美元周四走升，自上日的跌势中回升，受到人民币走强、亚洲股市上涨
，及投资人风险偏好普遍改善的支撑。    
       
    本周全球重要经济事件与数据包括：      
    周四：美国公布一周初请失业金人数、零售销售数字；
    周五：美联储(FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰
会上讲话、德国CPI。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.352    30.375   30.272-30.375   30.375     5.38    8.08
                                                                       
 元太外汇经纪公司  30.350    30.370   30.300-30.370   30.370     2.82   3.445
                                                                       
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.025/-0.015       0.000/0.010
 美元/台币六个月期         -0.165/-0.135       -0.120/-0.100
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐