台湾汇市：台币微幅收高，台股持续攻高带动市场气氛不悲观

* 台币微微修正上日跌幅，并受惠台股走高 * 交易员认为主轴还是区间，外资资金动向受关注 * 明日台币区间估30.280-30.330 路透台北3月13日 - 台币兑美元 周四微幅收高。台湾股市 在 政策作多拉抬下表现亮丽，隐隐提供台币支撑。但交易员认为台币走势尚不显着，须观察外 资资金的后续动向，并持续观察亚洲市场对中国经济成长放缓的回应。 汇银人士指出，对中国经济成长的忧虑早盘让外资稍稍站在美元买方，打压对新兴市场 的风险胃纳；但出口商持续抛汇，台币汇价难以突破上日实质交投低位，加上台股表现优于 区域股市，午后又见外资汇入，一来一往令台币仍在上日区间内来回。 〞我会说还是区间，台币和一些亚币一样，一天上一天下，证明市场其实没有方向。〞 一位外资银行交易员说。 不过汇市交易员均注意到，近来表现不差的台股，似乎创造了带动本地金融市场偏多的 气氛，且外资在台股近日来呈〞小卖大买〞的操作方式，政府政策作多是否真能让外资买帐 ，并吸引更多外资汇入，成为短线观察重点之一。 进出口商方面，今日亦见油款及特定进口商较大量的美元买盘，但和出口商的卖汇力道 抵销，动态平衡暂时不足以进一步影响汇价，料台币明日仍将以30.300为中心波动，区间先 看30.280-30.330。 今日台币实质交易区间主要在30.300-30.330，上日在30.300-30.335。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点由价平附近 再转微幅折价，但仍难以指出方向；一个月远汇报价 尾盘在30.280/30.290， 上日纽约盘收在30.300。 台湾股市因政府政策持续作多，以及台积电 上修第一季财测影响收高0.73%， 外资及陆资在台股买超54.99亿台币，连续两日买超55.25亿。 新兴亚洲货币兑美元周四走升，自上日的跌势中回升，受到人民币走强、亚洲股市上涨 ，及投资人风险偏好普遍改善的支撑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周四：美国公布一周初请失业金人数、零售销售数字； 周五：美联储(FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰 会上讲话、德国CPI。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.352 30.375 30.272-30.375 30.375 5.38 8.08 元太外汇经纪公司 30.350 30.370 30.300-30.370 30.370 2.82 3.445 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/-0.015 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.120/-0.100 (完)