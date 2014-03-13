韩国汇市：韩元上涨，但中国经济疑虑限制涨幅

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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“投资者正谨慎以待，国内进出口商也在观望，”一位外汇交易员称。
另一交易员称，投资者逢低买入美元将更为容易，因为对中国经济快速放缓的忧虑持续主导市场人气。
三年期公债3月期货 小涨0.01点。
0244GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,067.4 1,070.4
日圆/韩元 10.3834/903 10.4135
韩国公债期货 * 105.97 105.96
韩国综合股价指数 1,943.64 1,932.54
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林/朱晓军；审校 杜明霞/王翔琼/田建华)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。