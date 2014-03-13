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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 11:28 BJT

韩国汇市：韩元上涨，但中国经济疑虑限制涨幅

“投资者正谨慎以待，国内进出口商也在观望，”一位外汇交易员称。

另一交易员称，投资者逢低买入美元将更为容易，因为对中国经济快速放缓的忧虑持续主导市场人气。

三年期公债3月期货 小涨0.01点。

0244GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,067.4 1,070.4

日圆/韩元 10.3834/903 10.4135

韩国公债期货 * 105.97 105.96

韩国综合股价指数 1,943.64 1,932.54

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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