更新版 1-新债招标：中国进出口行五年期品种利率偏低，受商业银行配置户青睐

* 五年期固息债中标利率偏低，并录得今日最高投标倍数

* 五年利率更具吸引力，商业银行投资户青睐

* 一年期固息债利率接近预期，但投标倍数为年内较低

* 短债供给多且收益率偏低，冲击需求 (新增更多评论和背景)

路透上海3月13日 - 中国进出口银行周四早间招标的三期债中，五年期固息债中标利率偏低，并录得今日最高投标倍数；主要是此前短端收益率已下行较大幅度，相较之下五年中期品种定位更具吸引力，商业银行投资户应是配置主力。

同时发行的一年期固息债中标利率接近预期；业内人士指出，短债收益率跌幅较深，收益率曲线呈陡峭化趋势，且近期新债供给中短期品种颇多，导致今日一年期品种投标倍数为年内较低水平。

业内人士透露，一年期固息债中标利率为4.55%，接近4.53%的市场预测；五年期固息债中标利率为5.27%，低于5.33%的预测均值；同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.2965%。

一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.49倍、2.07倍及1.87倍。

“目前市场的收益率中长端优于短端，短端(收益率)降的较多，”华南一券商交易员称。

他指出，以今日的一年和五年期金融债为例，一年期收益率距离前期高点跌幅约110基点(bp)，而五年跌幅应不到60bp。

华东一商业银行交易员也表示，短期品种主要投资力量来自于货币基金等，但因近期供给较多，“基金估计今天投的也不多，但五年(品种)大行应该觉得这个收益可以接受，主要应该还是投资户在配。”

三期新债具体发行条款如下：

第16期 第17期 第18期 ------------------------------------------------------------------------

发行(招标)上限 60亿元 70亿元 70亿元

期限/计息方式 六个月贴现 一年固息 五年固息

缴款日/起息日 3月17日 3月18日 3月21日

分销期 3月13日至3月17日 3月13日-3月18日 3月13日-3月21日

上市日 3月19日 3月20日 3月27日

基本承销额 无

发行手续费 无 发行总额的0.05% 发行总额的0.10%