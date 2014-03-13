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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 11:41 BJT

《全球市场》亚洲股市审慎回升，关注中国数据

汇市方面，瑞郎几无变动，此前瑞郎兑美元 触及两年半高点0.8734瑞郎，日圆兑美元 亦小涨。

新西兰元兑美元 触及五个月高点0.8527美元，此前该国央行一如预期加息，并指为遏制通胀压力将会进一步收紧政策。

澳元兑美元 跳涨0.8%至0.9062美元，澳洲稍早公布的就业数据意外强劲。

美国原油期货在周三所及的一个月低点附近交投，此前美国意外宣布计划测试释出战略石油储备。美国原油期货 报每桶98.12美元，临近周三所及低点97.55美元。

但布兰特原油表现相对坚挺，报108.26美元，受乌克兰危机形势支撑。(完)

(编译/审校 王冠中/许娜/张明钧/李爽/孙茉莉/于春红/杜明霞/艾茂林/王翔琼)
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