《全球市场》亚洲股市审慎回升，关注中国数据

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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汇市方面，瑞郎几无变动，此前瑞郎兑美元 触及两年半高点0.8734瑞郎，日圆兑美元 亦小涨。
新西兰元兑美元 触及五个月高点0.8527美元，此前该国央行一如预期加息，并指为遏制通胀压力将会进一步收紧政策。
澳元兑美元 跳涨0.8%至0.9062美元，澳洲稍早公布的就业数据意外强劲。
美国原油期货在周三所及的一个月低点附近交投，此前美国意外宣布计划测试释出战略石油储备。美国原油期货 报每桶98.12美元，临近周三所及低点97.55美元。
但布兰特原油表现相对坚挺，报108.26美元，受乌克兰危机形势支撑。(完)
(编译/审校 王冠中/许娜/张明钧/李爽/孙茉莉/于春红/杜明霞/艾茂林/王翔琼)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。