《分析》世足赛和大选过后，巴西经济将面临痛苦调整

**发展瓶颈**

巴西当前窘况的种子，是在景气大好时埋下的。

拜中国对巴西大豆和铁矿石强劲需求之赐，再加上之前几任总统任内财政管理以及社会福利政策合宜，从1990年代中期开始，巴西贫穷人口成功减少约3,500万人。此外，巴西也成为外国车厂、零售商以及电信企业的首选市场。

不过分析师认为，总体来说，巴西在经济荣景时期卖了太多汽车，但修建的公路却不够。

也就是说，巴西把太多成果投入到消费上，而投资的力度不够。结果现在基础设施瓶颈和低生产力--以及随之而来的高通胀和缓慢增长，令经济大吃苦头。

巴西总统罗塞夫在2011年上任，正是经济开始放缓之时，她推出了一系列有针对性的减税政策，规模相当于GDP的约1.5%，同时保持强劲的财政支出以刺激经济。

她的举措可能已让经济免于更大幅度下滑。2013年巴西经济成长率为2.35%，并没有像外界预期地那样在下半年陷入轻度衰退。

不过，动用财政刺激是有代价的：2014年预算赤字预计将相当于GDP的近4%，比过去10年的均值要高出一个百分点。

以全球水准来看，这并不是一个很大的预算缺口。但是投资者衡量巴西的标准比大多数国家要更加严格，因为巴西在1980年代和1990年代初期有过支出失控导致恶性通货膨胀的不良记录。

只要有财政恶化或通胀走高的丝毫迹象，担心的将不只是评级机构。40岁以上的巴西人都记得那段工资不断缩水的日子。

“企业和消费者的预期都大幅恶化。”巴西商学院Getulio Vargas Foundation经济调查负责人Aloisio Campelo说。

“下任政府将不得不坚守财政撙节路线，才能恢复公信力。”他表示。

**等待大选**

巴西总统在任期的头一年削减预算，已经成了巴西经济周期的一部分。罗塞夫在2011年的时候曾作出相对较小的调整，而前总统卢拉(Luiz Inacio Lula da Silva)在2003年曾推出过比较大规模的撙节措施。

明年预算的削减规模，将取决于谁赢得大选。

咨询公司Tendencias分析师Felipe Salto表示，想要在政治面可能范围内恢复国家信誉，新政府可能需要以2015年基本预算盈余相当于GDP约2.5%作为目标。

相比之下，2014年的目标是预算盈余等于GDP的1.9%。不过，参与上月路透调查的多数分析师认为，巴西政府将无法实现这一目标，因为大选年支出增加，使得2015年的调整难度更大。

与此同时，还有其他需要解决的问题。

罗塞夫通过政策手段压低燃油价格的做法，协助抑制通胀，但这无法永久持续。巴西当地汽油价格和海外价格的差距在11%左右，柴油则在19%。这导致了国有油企Petroleo Brasileiro(Petrobras) 蒙受巨幅亏损。

由于财务吃紧，Petrobras近来缩减了开发外海石油投资计划，如果要让Petrobras未来10年有能力实现计划，下一任总统必须提高燃油价格。这表示消费者的支出负担将加重。

其他问题包括严重乾旱所导致的电价压力，去年6月因全国街头抗议而冻涨的公车票价，以及巴西优渥养老金体制所带来的税收负担增加。