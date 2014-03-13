美国个股：通用汽车事先知情，却没及早召回问题车型

路透底特律/华盛顿3月12日 - 周三监管当局公布的通用汽车文件显示，通用汽车(GM) 等了两个多礼拜才将Saturn Ion和其它紧凑车型纳入召回范围，尽管工程师早知道这些车型存在安全隐患。

通用还在提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的补充文件中称，公司早在2001年时生产测试中就发现Ion车型的点火开关存在问题，这是通用今年召回逾160万辆汽车的主要原因。

这比通用之前披露的问题上报时间还要早三年。周三前，通用声称公司是在2004年发现Chevrolet Cobalt车型存在这个问题。

通用汽车称，这个点火开关的问题与至少34起撞车事故有关，至少导致12人死亡。国会、监管当局和通用汽车都在调查为什么公司花了这么久时间才召回这些问题汽车。

通用首次召回逾60万辆Chevrolet Cobalts汽车是在今年2月7日。2月25日公司又将召回数量提高了近75万辆，其中包括Ion汽车和其它几款紧凑车型。这些汽车的点火开关都存在安全隐患，隐患可能导致引擎熄火和安全气囊失效，在汽车高速行驶时有时也会出现这些问题。

通用汽车被问及为何等了这么久才扩大召回时，公司一发言人周三对路透表示，公司决定对问题进行”更深入的分析“，所以才有了第二轮召回。

周三公布的通用汽车文件称，这些因点火开关问题召回的汽车即便修好后，车主也最好不要在车钥匙圈上挂除了钥匙和小装饰品之外的多余物件。

美国参议员Claire McCaskill周三表示，参议院下属一委员会计划在4月初就通用汽车的召回事件举行听证会。(完) (编译 白云; 审校 李爽)