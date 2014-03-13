路透基点：台塑科腾筹措55亿台币五年期定期贷款

路透香港3月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台塑科腾化学公司正筹措55亿台币(1.81亿美元)五年期定期贷款。

这项贷款分拆为A部份42.9亿台币贷款，供资本支出之用；B部份12.1亿台币贷款，供营运资本之用。主办行为台湾土地银行，管理行为合作金库银行。

两部分贷款利率为较二级市场商业票据利率加码80个基点，税前保底利率为1.7%。

受邀承贷10亿台币或以上的银行将获先付费用12个基点，及共同主办行头衔；承贷5-9.99亿台币者将获6个基点费用。

这项无担保贷款有展期两年的选项，若两部份贷款动用额度不到八成的话，则需支付10个基点的承诺费。

这项贷款由台塑石化及科腾聚合物两家公司担保。在30个月的宽限期过后，将分六期半年不等额偿还，即第1-5期还款10%，第六期还款50%。

回覆期限为3月28日。

台塑科腾是台塑石化 与美国科腾高性能聚合物公司组建的合资企业，双方各占50%的股份。

科腾高性能聚合物公司在纽约上市，是一家苯乙烯基嵌段共聚物(SBCs)生产商。（完）