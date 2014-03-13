台湾股市：收盘创逾31个月高位，受惠于政策做多及台积电上修财测

路透台北3月13日 - 台湾股市周四收盘创逾31个月高位。分析师指出，由于政府政策持续作多，以及大型权值股台积电 上修第一季财测，带动台股持续攻高，续创波段新高。

台湾加权股价指数 收高0.73%，报8,747.79点，创2011年7月28日以8,767.20点收盘以来的新高；成交初值 为1,129.43亿台币，上日修正后为847.01亿。

第一金投顾副总经理陈奕光表示，今日台股续涨力道来自四大利多，首先政府持续做多，其次是外资在其货、现货及选择权三方同步做多，第三为电子股1-2月营收年成长2%，表现优于预期，第四则为台积电上修第一季财测，大幅拉抬台积电及鸿海 等股价。

“短线仍须小心欧洲跟俄罗斯间的紧张情势。”他称。

他认为，目前台股加权指数来到相对高位，随时会有回档的可能性，短线台股高点暂估8,800点、低位则暂估在8,530点，短线台股将在此箱型区间整理，而今日上柜涨停家数明显多于上市，目前仍较为青睐中小型股优于大型股。

权重股台积电 今日大涨3.1%，鸿海 涨幅亦达1.65。