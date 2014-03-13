更新版 1-台湾经济：今年成长率预估有望上看3%，民间消费优于预期--主计长

* 第一季出口恐不如预期，但民间消费看好

* 经济成长率预估有望调升至3%左右

* 通膨率料亦将上调 (更新官员评论)

路透台北3月13日 - 尽管台湾第一季出口恐不如预期，但主计总处主计长石素梅周四表示，由于看好民间消费，预计今年经济成长率有望上修至3%左右。

她于立法院接受答询时称，1-2月股市成交值较去年同期增加30.2%，这对民间消费的影响是正面的，此外新车的挂牌数较去年同期也有增加。5月23日主计总处将有最新的经济预测。

只不过，出口表现就逊色了。石素梅表示，若以目前官方预估来看，扣掉今年1-2月出口实绩，3月出口要达到280亿美元才能达到原先的预估数。

〞但过去三年以来的3月出口在260-270余亿（美元），换句话说，要很拚啦！〞她说。

物价方面，由于近期肉类价格涨升，石素梅认为，今年2月间预估的2014年通膨率1.07%有上修压力，〞那是2月做的预估，不同时间点对物价会有不同的预估。〞

由于去年11月间猪只爆发下痢疫情，病死22万只仔猪，这令今年以来猪肉价格明显飙升。根据农委会网站资料，去年底毛猪平均价格为每公斤66.36台币，至3月11日为止的81.08台币，涨幅22.2%。

石素梅指出，猪肉占消费者物价指数(CPI)的权重为0.99%，因此若猪肉价格上涨一成，则约贡献CPI指数0.1个百分点。

台湾央行总裁彭淮南日前表示，因肉类价格上涨，对全年CPI较主计总处预估稍高，主计总处预估今年物价年增1.07%，央行则估多约0.2个百分点，约1.27%左右。