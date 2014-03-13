中国汇市：人民币早盘随中间价稍涨，波动空间较窄走势渐稳

* 人民币早盘小涨

* 中间价升值，结束三天连贬

* 大型购汇未出现，客盘结购汇趋于均衡

* 波动偏窄、走势渐稳

路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期 周四小幅升值。中间价微涨结束连三天下跌，在大型购汇盘未出现的情况下，客盘结购汇趋于均衡，波动偏窄、走势渐稳。

交易人士表示，近期疑似的数量型干预明显减少，但中间价引导作用较前期明显，即期价格保持在中间价附近波动。远期购汇需求见涨，也显示市场预期保持分化，短期出现单边涨跌的可能性较小。

一外资行交易员认为，单从2月份外贸数据还不能做出汇率反向的判断，毕竟有基数较高的因素。接下来一个月的时间，需关注中国、美国的经济数据以，“经济和政策的不确定性是目前汇率最大的影响因素。”

她认为，近期汇率市况是推出诸如扩大波幅等政策的良好时机，因预期分化、不会走出单边走势，但是否推出完全取决于监管层意愿。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.1394元，上日收报6.145元。今日人民币兑美元中间价 为6.132元，上日中间价为6.1343元。

全球汇市方面，避险货币日圆和瑞郎周四受追捧，巩固隔夜涨势，因对中国经济体质以及乌克兰危机的担忧打压了风险意愿。

中国国务院总理李克强周四在记者会上表示，中国在去年并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标。今年可能会有更复杂的因素，中国之所以把经济增长率定在7.5%左右，考虑的还是保就业、惠民生，增加城乡居民收入。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1998/38，上日尾盘为6.192。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1393/99元，上一交易日尾盘报6.1398元。