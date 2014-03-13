《外汇专栏》加元面临不安的4月，魁北克省选举埋下变数

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 李婷仪

路透伦敦3月12日 - 加元走势进入4月时将因魁北克省选举而掀起波澜，这场选举有发展成独立公投的可能。

如果向来主张魁北克独立的魁北克人党（Parti Quebecois）在4月7日的省议会选举中赢得多数席次，那么毫无疑问，第三次独立公投将势所难免。

这是加元从上次独立公投以来首见的政治风险，最近一次的魁北克独立公投是在1995年10月30日，仅以微弱优势通过继续留在加拿大。

把1995年公投历史当作指引的投资者，这次可能会为了4月7日和8日的选举做多美元/加元波动率，这么一来，如果选后美元/加元果真出现单向波动的话或许有利。

这样的操作可能比现金部位更吸引人，因为汇价不一定是单纯向上或向下。

1994年9月12日让魁北克人党掌权的那场省选，是在当年7月24日由执政的自由党所提起。

那段选举期间，加元兑美元从宣布选举那一天的1.3837加元，到投票日时升值至1.3676--波幅不到1.5%，显示市场人士对选情抱持乐观。

但选后翌日，汇价反应与选举期呈鲜明对比。那场选举结果是魁北克人党赢得绝对多数席次。

当时9月13日收盘时，加元兑美元从开盘的1.3670升值到1.3475，一天的涨幅几乎就和整个选举期差不多。

魁北克人党领袖Jacques Parizeau当时并未立即发起独立公投，也许这是引发加元释然性反弹的原因。

公投案最后是在1995年9月7日才发起。

魁北克省长目前由魁北克人党的Pauline Marois担任，最新民调中并无迹象她可以复制Parizeau的气势并赢得多数席次。但在考虑为选举布局货币相关仓位时，这个民调不一定有用。

确实，4月初的省议会选举结果可能重新引燃魁北克统独之争，抑或是搁置此议题。

美元/加元波动率 从2月以来已小幅下滑，显示市场预期汇价对魁北克选举不会反应太大。