更新版 1-新债招标：国开行交易所增发债收益率接近区间中下端，基金等青睐

* 国开行交易所两期增发债收益率接近招标区间中下端

* 当前市场环境明显好于首发时，中标结果尚可

* 受到基金散户等青睐，投标倍数分别为2.01和2.76倍 (新增更多评论及背景)

路透北京3月13日 - 中国国家开发银行 周四在交易所招标增发两期固息政策性金融债，中标收益率接近招标区间中下端。市场人士表示，当前市场环境明显好于首发时，基金等青睐此类券种，需求不错，结果尚可。

业内人士稍早透露，国开行在交易所招标的两年期固息增发债中标收益率为4.9744%，五年期增发债中标收益率为5.2799%；投标倍数分别为2.01倍和2.76倍。国开行稍早设定的招标区间分别为4.6003%-5.6022%和4.8014%-5.8002%。

“这次增发市场环境比首发时好，”一主承销机构交易员称，“很多机构喜欢配交易所债，像基金等，资金不大，交易所质押等操作起来也方便；个人投资者也不少，票息免税的。”

深圳一券商交易员亦证实，基金和散户对此类交易所政金债有一定的兴趣。

上述主承机构人士进一步表示，五年增发品种发行量较小，中标结果好于其预期，收益率与同时在银行间招标的进出口行五年债相近。

业内人士周四并透露，进出口行上午招标的一年期固息债中标利率为4.55%，与市场此前预测均值4.53%相近；五年期固息债中标利率为5.27%，低于预测均值5.33%。同时招标的六个月期贴现金融债，中标收益率为4.2965%；一年、五年及六个月期债的投标倍数分别为1.49倍、2.07倍及1.87倍。

2013年底国开行首开先河，在交易所试点发行政策性金融债，当时两期债中标利率均高于市场预期，并接近或落于招标区间上限。业内人士分析指出，在交易所发行的国开债仅能在交易所托管及流通，也意味着不能在银行间做回购质押，均压制了参与配置的积极性。

该两期债是对国开行在交易所2013年第一期 和第二期金融债 增发，采用单一价格（荷兰式）招标方式。不设基本承销量，国开行并对其保留增发权利。

该两期债分销期为3月14日-3月18日，3月18日缴款，3月20日上市交易，上市后同对应的原债券合并交易。两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。