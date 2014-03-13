日本债市：公债价格下滑，公债期货大跌后缩减跌幅

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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市场人士不愿意推低五年期日债收益率，因周五就将标售2.7万亿(兆)日圆五年期日债。财务省将对当期日债展期三个月，这是三个月以来的首次。
午后盘中，6月日债期货 跌0.17%至144.58，早盘收在144.55，之前一度从盘中高点144.86最低跌至143.75。一位市场人士称这次下跌可能是由于订单操作错误。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.080% +0.5 0.075%
五年期公债 0.200% +1.5 0.185%
10年期公债 0.640% +1.5 0.625%
20年期公债 1.480% +2.0 1.460%
30年期公债 1.700% +1.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.55 -0.20 144.75
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 龚芳/李爽)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。