版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 12:24 BJT

日本债市：公债价格下滑，公债期货大跌后缩减跌幅

市场人士不愿意推低五年期日债收益率，因周五就将标售2.7万亿(兆)日圆五年期日债。财务省将对当期日债展期三个月，这是三个月以来的首次。

午后盘中，6月日债期货 跌0.17%至144.58，早盘收在144.55，之前一度从盘中高点144.86最低跌至143.75。一位市场人士称这次下跌可能是由于订单操作错误。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.080% +0.5 0.075%

五年期公债 0.200% +1.5 0.185%

10年期公债 0.640% +1.5 0.625%

20年期公债 1.480% +2.0 1.460%

30年期公债 1.700% +1.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.55 -0.20 144.75

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞/朱晓军；审校 龚芳/李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐