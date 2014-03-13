互联网产业：阿里巴巴加速O2O布局，入股佰程旅行网和牵手鞋企奥康

路透上海3月13日 - 在腾讯 大举在中国线上线下（O2O）市场大举布局之时，其竞争对手阿里巴巴集团 并未放慢脚步，周四又有两项合作公布：作为风投联手向出境旅行服务商佰程旅行网投资近2,000万美元；及与国内最大民营制鞋企业奥康国际 进行O2O合作。

中国首家O2O出境旅行服务公司--佰程旅行网(byecity.com)近日宣布完成B轮融资，融资金额近2,000万美元，投资方为阿里巴巴和宽带资本。华兴资本担任此次交易的独家财务顾问。

与其他旅行网站不同的是，佰程旅行网选择以签证服务为突破口，用户不用上门，通过手机和电脑就可以轻松搞定签证。佰程将把融资所得资金主要用于互联网建设、品牌推广和服务体验的提升。

阿里巴巴旗下淘宝旅行业务目前在国内航旅市场占据主流地位。业内人士称，随着阿里巴巴投资佰程旅行网，双方势必将通过合作产生更多协同效应。

而阿里巴巴与奥康的牵手，意味着其开始在鞋业这一细分领域“圈地”。奥康国际周四公告称，阿里巴巴将向奥康提供企业O2O业务服务，包括在天猫、淘宝、微淘等店铺的开设、数据采样分析、移动支付等。

阿里巴巴周三宣布将以62.44亿港元认购文化中国传播 扩大后已发行股本的60%，双方并将探索于线上娱乐及媒体相关领域的未来商机。1月底阿里巴巴战略性入股中信21世纪 ，探索医药电商业务。