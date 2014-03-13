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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 13:01 BJT

中国新债：神华集团周五将发行120亿元超短融，期限八个月

路透北京3月13日 - 中国最大煤炭生产商--神华集团有限责任公司周四公告称，将于周五(14日)在银行间债市簿记建档发行120亿元人民币超短期融资券，期限八个月(240天)。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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神华集团 600 120 8 3/14簿记建档 兴业银行 AAA 3/17 3/18

中信银行

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神华集团为中国神华 的母公司。(完)

参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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