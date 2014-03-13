《技术分析》LME期铜或回落至6,440美元

路透新加坡3月13日 - 伦敦金属交易所期铜 可能已完成其第一波反弹，或回落至每吨6,440美元。

这波反弹之前，期铜自3月5日触及高位7,085.75美元以来已完成了五浪周期。分别为a、b、c的三浪可能构成了这波反弹，其中在6,544美元阻力位附近完成一浪，该点位为从7,085.75至6,376.25美元跌势的23.6%费波纳奇回档技术位。

当前的b波可能推动铜价至6,440美元，从该点位向上的c波将开始升向6,544美元。若升穿6,544美元将上看6,647美元，为38.2%回档位。

浏览24小时期铜技术分析图表，请点选

(here)

(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金