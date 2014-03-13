《技术分析》LME期铜或回落至6,440美元

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透新加坡3月13日 - 伦敦金属交易所期铜 可能已完成其第一波反弹，或回落至每吨6,440美元。
这波反弹之前，期铜自3月5日触及高位7,085.75美元以来已完成了五浪周期。分别为a、b、c的三浪可能构成了这波反弹，其中在6,544美元阻力位附近完成一浪，该点位为从7,085.75至6,376.25美元跌势的23.6%费波纳奇回档技术位。
当前的b波可能推动铜价至6,440美元，从该点位向上的c波将开始升向6,544美元。若升穿6,544美元将上看6,647美元，为38.2%回档位。
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 高琦)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。