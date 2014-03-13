日本个股：东京警方将就东芝芯片技术外流展开调查--报载

路透东京3月13日 - 日本读卖新闻周四报导指出，东京警方将就东芝 记忆体芯片技术疑似外流至一家韩国公司进行调查。

报导同时指出，警方已经取得逮捕一名东芝子公司前工程师的逮捕令，他疑似不当地提供技术资料给韩国SK Hynix Inc 。

一名东芝发言人表示，在警方就此事件进行调查之际，该公司无法对此置评。东京警方则拒绝置评。

一名Hynix发言人表示，该公司正在了解相关报导，没有进一步评论。

报导指出，这将是日本首度就资讯科技(IT)产业先进技术泄漏至海外进行刑事调查。