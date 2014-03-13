日本个股：东京警方将就东芝芯片技术外流展开调查--报载

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透东京3月13日 - 日本读卖新闻周四报导指出，东京警方将就东芝 记忆体芯片技术疑似外流至一家韩国公司进行调查。
报导同时指出，警方已经取得逮捕一名东芝子公司前工程师的逮捕令，他疑似不当地提供技术资料给韩国SK Hynix Inc 。
一名东芝发言人表示，在警方就此事件进行调查之际，该公司无法对此置评。东京警方则拒绝置评。
一名Hynix发言人表示，该公司正在了解相关报导，没有进一步评论。
报导指出，这将是日本首度就资讯科技(IT)产业先进技术泄漏至海外进行刑事调查。
东芝股价盘中下跌1.3%至454日圆，日经指数 则是上涨0.5%。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。