《汇市简讯》澳元兑美元触及新高，中国即将出炉的数据料抑制走势

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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0458GMT
* 澳元兑美元一度升至盘中新高0.9081
* 目前该货币对徘徊于0.9070，整固2月强劲就业数据带来的涨幅
* 中国即将公布的数据眼下将抑制乐观情绪
* 中国2月零售销售、工业增加值和固定资产投资数据将于0530GMT公布。(完)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。