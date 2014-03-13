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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 13:18 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元触及新高，中国即将出炉的数据料抑制走势

0458GMT

* 澳元兑美元一度升至盘中新高0.9081

* 目前该货币对徘徊于0.9070，整固2月强劲就业数据带来的涨幅

* 中国即将公布的数据眼下将抑制乐观情绪

* 中国2月零售销售、工业增加值和固定资产投资数据将于0530GMT公布。(完)

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