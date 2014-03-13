《分析》中国央行净回笼继续缩量，政策稳字当头防经济滑坡

* 央行本周净回笼续缩量，维稳意图明显

* 28天正回购完全取代14天，稳步拉长锁定资金期限

* 整体仍无碍资金利率延续低位波动局面

* 宏观经济有所趋冷，短期货币政策大幅收紧概率不大

* 但亦不排除未来货币政策略有宽松的可能性

作者 吴芳

路透上海3月13日 - 3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场本周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。

他们并认为，央行容忍当前低位的资金利率亦让市场颇感意外，不过若未来外汇占款逐步减少的情况下，延长资金投放期限，对将来流动性补充亦有助益。考虑到宏观经济下滑苗头显现，稳增长仍是当前重中之重，未来货币政策适度宽松的可能性仍不能完全排除。

“先拉长期限再说，可能考虑到外汇占款和目前经济运行的情况，央行没有采取过于强力的回笼，要不然这个(资金)利率这么低，不合理啊。”广发银行高级交易员颜岩称。

上海一银行间交易员亦指出，在目前利率低位的情况，隔夜和七天点差相差不大的情况下，央行少量的净回笼且利率不变维稳意味更浓，28天利率持平于4%，有利于扩大货币市场各期限品种利差和利率曲线的正常化；同时还可以增加4月份资金投放，补充届时流动性。

央行周二和周四均只进行了28天期正回购操作，操作量均为1,000亿元，中标利率持稳在4.0%。本周公开市场将有1,600亿元的正回购到期，无央票到期；据此计算，本周公开市场净回笼资金400亿元，较上周净回笼量700亿元缩减近一半。

南京证券固定收益分析师杨浩亦认为，央行回笼资金量偏少，货币政策基调感觉还是有点中性偏松的意味，短期来看，当前正回购回笼资金主要还是为了平滑流动性，毕竟当前资金利率够低，与前期外汇占款增加货币供给有很大关系。

近期银行间货币市场流动性极为宽松，主要质押式回购品种利率均连续低位徘徊。其中隔夜品种利率进入1时代，而七天回购利率品种及14天期限品种一度倒挂，均在2.5%附近波动，资金供给呈现泛滥之势。

国务院总理李克强今日在人大会议闭幕后的记者发布会上指出，今年挑战依然严峻，而且可能会更加复杂，既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染，多重目标的实现需要找一个合理的平衡点，“这可以说是高难度的动作”。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。上周则又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；至本周即转变为仅有28天期操作。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/syv57v

**短期重在维稳，未来宽松可能性不排除**

虽然28天正回购操作拉长了资金锁定期限，一度令市场预期再度谨慎，但央行"温水煮青蛙”式的操作对当前流动性毫无障碍，现券及IRS市场表现亦相当淡定，令市场对央行进一步放松的猜测再起，包括短期内降低正回购操作利率以及未来降低存款准备金的可能。

对此，市场人士认为，短期货币政策维稳仍是首要任务，待宏观经济趋冷得到进一步确认，不排除未来放松的可能性。

而对于市场猜测短期正回购操作利率是不是可能逐步降低？东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，降低正回购利率至少说明央行在长期内维持更为宽松的思维，在稳健货币政策思维下，正回购利率不大可能下调，它更象是长期的中枢指标。

"当前的流动性已经处于两年低位（从资金价格来看），短期没有必要再进一步宽松，央行和管理层会在监管政策引导和培育需求上下功夫，"他称。

上海一大型商业银行交易员也表示，短期货币政策央行还是先维稳为主，待宏观经济是否进一步下滑得以确认，再做调整的可能性比较大。

“央行也是走一步看一步吧，等等看一季度的经济数据，“他称。

不过长期来看，不少市场人士对未来宽松预期仍存。杨浩认为，因为当前通胀CPI处于低位，经济下滑迹象有所显现，考虑到稳增长是调结构的前提 ,同时现在市场风险开始释放，银行风险偏好下降，2月数据也显示资金宽松亦没有导致银行同业扩张。综合以上种种因素，二季度不排除经济滑出底线央行继续放松货币的可能。

受春节后食品价格回调及翘尾因素影响，2月CPI同比涨幅降至逾一年来最低水平。而中国国家统计局周四下午刚公布的宏观经济数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增长8.6%，社会消费品零售总额同比增长11.8%，固定资产投资同比增长17.9%，均明显低于此前市场预期。

2月社会融资规模增速亦偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足；而与新增信贷不及预期相比，表外业务的萎缩更为明显，去年以来央行的“降杠杆”努力正逐步显效。

此外,对于外汇占款这个变动因素，杨浩还认为，外汇占款现在是不确定性因素，热钱的来去不好预测，不过如果外汇占款大幅降低，央行仍会主动投放，不排除通过降准来对冲，核心其实还是央行的政策态度。

此前参与内部政策讨论的消息人士称，如果经济成长进一步放缓，中国央行将采取2012年以来最强有力的行动，通过调降银行存款准备金比率来放松货币政策。 (完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 1,000

(周四) 1,000

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 -- 1,600

逆回购到期 --

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净回笼 400 (完)