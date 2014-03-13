中国新债: 天津基建投资集团下周二将发行50亿元短期融资券，期限一年

路透北京3月13日 - 中国天津城市基础设施建设投资集团有限公司周四公告称，将于下周二(18日)在银行 间债市簿记建档发行今年第一期短期融资券，金额50亿元人民币，期限一年。 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 天津基建 100 50 12 3/18簿记建档 光大银行 AAA 3/19 2/20 投资集团 中信银行 ===========================================================================================(完) 参看详情，可点选上海清算所网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)