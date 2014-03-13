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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 13:57 BJT

中国新债: 天津基建投资集团下周二将发行50亿元短期融资券，期限一年

路透北京3月13日 - 中国天津城市基础设施建设投资集团有限公司周四公告称，将于下周二(18日)在银行
间债市簿记建档发行今年第一期短期融资券，金额50亿元人民币，期限一年。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  天津基建     100       50      12  3/18簿记建档    光大银行    AAA       3/19        2/20
  投资集团                                           中信银行
 ===========================================================================================(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进)
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