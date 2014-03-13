CNH动态：人民币即期跟随中间价反弹，市场趋稳

路透香港3月13日 - 人民币兑美元中间价周四一转前三日跌势而小幅升值，离岸人民币即期汇价 走势亦跟随转而向上，尤其是伦敦盘进场后，走势已趋为平稳，波动区间亦有所收敛。交易员称，这主要归结于中国央行开出的中间价暗示其倾向于保持本币稳定。

“今天中国宏观数据比较差，有些是低于预期的，但市场已消化了一些坏消息，也不至于去建立‘避险’仓位，加上中间价又比较强，市场已在午间基本趋稳。”一位外资行交易员称。

中国国家统计局公布了1、2月份合计经济数据，总体来看，各项经济指标全面回落，差于市场预期。

日内稍早，中国央行为四天以来首次调升人民币中间价 至 6.1320，较昨日6.1343有所升高，亦有交易员表示，这代表央行倾向于保持本币稳定，并给现汇人民币一些助力。

离岸人民币 本地时间5:09时报6.1327，上日尾盘约在6.1391，盘中区间在6.1320-6.1422；境内外价差为30个点子左右。

人民币兑美元即期 周四则收升至6.1361。在大型购汇盘未出现的情况下，客盘结购汇趋于均衡，波动偏窄、走势渐稳。

人民币无本金远期外汇（NDF）一年期 昨日午盘大跌，一度至去年9月12日以来的新低，今日已有所反弹至6.1910/30。

新兴亚洲货币兑美元周四走升，自上日的跌势中回升，受到人民币走强、亚洲股市上涨，及投资人风险偏好普遍改善的支撑。

全球汇市方面，欧元兑美元周四回升至两年半高位，距离突破1.40美元仅一步之遥。（完）

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