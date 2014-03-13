新闻稿：2014年1-2月份全国固定资产投资增长17.9%--国家统计局

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透北京3月13日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2014年1-2月份全国固定资产投资（不含农户）增长17.9%”的全文：
2014年1-2月份，全国固定资产投资（不含农户）30,283亿元，同比名义增长17.9%。从环比看，2月份固定资产投资（不含农户）增长1.33%。
分产业看，第一产业投资406亿元，同比增长20.9%。第二产业投资11,705亿元，增长13.7%。第三产业投资18,172亿元，增长20.8%。第二产业中，工业投资11,565亿元，增长13.8%。其中，采矿业投资569亿元，增长10.2%；制造业投资9,813亿元，增长15.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资1,184亿元，增长5.5%。 分地区看，东部地区投资16,218亿元，同比增长16.5%。中部地区投资6,943亿元，增长20.6%。西部地区投资6,801亿元，增长20%。 分登记注册类型看，内资企业投资28,163亿元，同比增长19.2%。港澳台商投资1,000亿元，增长2.9%。外商投资1,028亿元，增长5.2%。 从项目隶属关系看，中央项目投资1,489亿元，同比增长11.9%。地方项目投资28,794亿元，增长18.3%。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资404,566亿元，同比增长16.8%。新开工项目计划总投资19,806亿元，同比增长14.7%。 从到位资金情况看，投资到位资金54,927亿元，同比增长14.6%。其中，国家预算资金增长5.3%，国内贷款增长14.4%，自筹资金增长17.8%，利用外资下降9.6%，其他资金增长7.7%。（完）
原文链接 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。