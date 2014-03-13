新闻稿：2014年1-2月份全国固定资产投资增长17.9%--国家统计局

分产业看，第一产业投资406亿元，同比增长20.9%。第二产业投资11,705亿元，增长13.7%。第三产业投资18,172亿元，增长20.8%。第二产业中，工业投资11,565亿元，增长13.8%。其中，采矿业投资569亿元，增长10.2%；制造业投资9,813亿元，增长15.1%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资1,184亿元，增长5.5%。 分地区看，东部地区投资16,218亿元，同比增长16.5%。中部地区投资6,943亿元，增长20.6%。西部地区投资6,801亿元，增长20%。 分登记注册类型看，内资企业投资28,163亿元，同比增长19.2%。港澳台商投资1,000亿元，增长2.9%。外商投资1,028亿元，增长5.2%。 从项目隶属关系看，中央项目投资1,489亿元，同比增长11.9%。地方项目投资28,794亿元，增长18.3%。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资404,566亿元，同比增长16.8%。新开工项目计划总投资19,806亿元，同比增长14.7%。 从到位资金情况看，投资到位资金54,927亿元，同比增长14.6%。其中，国家预算资金增长5.3%，国内贷款增长14.4%，自筹资金增长17.8%，利用外资下降9.6%，其他资金增长7.7%。（完）