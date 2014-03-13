国际油市：布兰特原油守在108美元上方，受供应风险和需求前景支撑

0203GMT，布兰特原油 上涨0.24美元，报108.26美元，此前收低0.53美元至一周低位。美国原油期货 涨0.11美元，报98.10美元，此前收低2.04美元至97.99美元，低于50日移动均线切入位98.32。

“由于市场认为除非有特殊情况，否则出售战略石油储备只是一次性事件，因此出现了一些反弹，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说。“中国的长期投资背景仍然没有改变，因为该国拥有可以引导经济的工具，防止成长低于预期。”

乌克兰危机悬而未决，继续给原油(特别是布兰特原油)带来支持。欧盟周三就冷战以来首度制裁俄罗斯达成框架协议，对乌克兰危机的回应力度大于许多人的预期，显示欧盟与美国团结一致力图使俄罗斯为攫取克里米亚付出代价。

石油输出国组织(OPEC)表示，2014年全球原油需求的增幅将超过预估。这是该组织连续第二个月上调预估，因欧洲和美国经济成长升温。

OPEC在月度报告中表示，今年全球日需求量将增长114万桶，比上次预估高5万桶。(完)

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