新闻稿：2014年1-2月份规模以上工业增加值增长8.6%--国家统计局

2014年1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.6 %（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，2月份比上月增长0.61%。 分三大门类看，1-2月份，采矿业增加值同比增长3.5%，制造业增长9.8%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.0%。 分经济类型看，1-2月份，国有及国有控股企业增加值同比增长4.4%，集体企业增长3.9%，股份制企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长7.8%。 分行业看，1-2月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长9.3%，纺织业增长6.9%，化学原料和化学制品制造业增长12.0%，非金属矿物制品业增长10.5%，黑色金属冶炼和压延加工业增长6.8%，有色金属冶炼和压延加工业增长13.4%，通用设备制造业增长11.0%，专用设备制造业增长12.1%，汽车制造业增长15.5%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.0%，电气机械和器材制造业增长11.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长8.9%，电力、热力生产和供应业增长3.3%。 分地区看，1-2月份，东部地区增加值同比增长7.8%，中部地区增长9.4%，西部地区增长10.3%。 分产品看，1-2月份，多种产品同比增长。其中，乙烯281万吨，同比增长5.6%；水泥24,052万吨，增长2.4%；钢材16,573万吨，增长4.9%；十种有色金属656万吨，增长6.1%；汽车386.9万辆，增长12.5%；轿车206.9万辆，增长7.8%；发电量8,162亿千瓦时，增长5.5%；原油加工量7,878万吨，下降1.0%。 1-2月份，工业企业产品销售率为97.6 %，比上年同期下降0.3个百分点。工业企业实现出口交货值15,816亿元，同比名义增长2.7%。（完）