版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 14:12 BJT

新闻稿：2014年1-2月份社会消费品零售总额增长11.8%--国家统计局

路透北京3月13日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2014年1-2月份社会消费品零售总额增长11.8%”的全文：

2014年1-2月份，社会消费品零售总额42,281亿元，同比名义增长11.8%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额20,133亿元，增长9.5%。 　　按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额36,466亿元，同比增长11.7%；乡村消费品零售额5,814亿元，同比增长12.8%。 　　按消费形态分，1-2月份，餐饮收入4,414亿元，同比增长9.6%；商品零售37,866亿元，同比增长12.1%。 　　在商品零售中，1-2月份，限额以上单位商品零售18,861亿元，同比增长10.2%。（完）

原文链接 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐