新闻稿：2014年1-2月份社会消费品零售总额增长11.8%--国家统计局

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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路透北京3月13日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2014年1-2月份社会消费品零售总额增长11.8%”的全文：
2014年1-2月份，社会消费品零售总额42,281亿元，同比名义增长11.8%（扣除价格因素实际增长10.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额20,133亿元，增长9.5%。 按经营单位所在地分，1-2月份，城镇消费品零售额36,466亿元，同比增长11.7%；乡村消费品零售额5,814亿元，同比增长12.8%。 按消费形态分，1-2月份，餐饮收入4,414亿元，同比增长9.6%；商品零售37,866亿元，同比增长12.1%。 在商品零售中，1-2月份，限额以上单位商品零售18,861亿元，同比增长10.2%。（完）
原文链接 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。