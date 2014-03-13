新闻稿：中国2014年1-2月份全国房地产开发和销售情况--国家统计局

路透北京3月13日 - 以下是中国国家统计局周四公布的“2014年1-2月份全国房地产开发和销售情况”全文： 一、房地产开发投资完成情况 2014年1-2月份，全国房地产开发投资7,956亿元，同比名义增长19.3%，增速比去年全年回落0.5个百分点。其中，住宅投资5,426亿元，增长18.4%，增速回落1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.2%。 1-2月份，东部地区房地产开发投资4,792亿元，同比增长19.1%，增速比去年全年提高0.8个百分点；中部地区投资1,508亿元，增长21.5%，增速提高0.7个百分点；西部地区投资1,656亿元，增长17.9%，增速回落4.7个百分点。 1-2月份，房地产开发企业房屋施工面积529,593万平方米，同比增长16.3%，增速比去年全年提高0.2个百分点；其中，住宅施工面积380,952万平方米，增长13.5%。房屋新开工面积16,693万平方米，下降27.4%；其中，住宅新开工面积12,279万平方米，下降29.6%。房屋竣工面积12,418万平方米，下降8.2%；其中，住宅竣工面积9,266万平方米，下降10.6%。 1-2月份，房地产开发企业土地购置面积4,062万平方米，同比增长6.5%，土地成交价款1,000亿元，增长8.9%。 二、商品房销售和待售情况 1-2月份，商品房销售面积10,466万平方米，同比下降0.1%。其中，住宅销售面积下降1.2%，办公楼销售面积下降8.0%，商业营业用房销售面积增长8.4%。商品房销售额7,090亿元，下降3.7%。其中，住宅销售额下降5.0%，办公楼销售额下降17.1%，商业营业用房销售额增长7.9%。 1-2月份，东部地区商品房销售面积5,089万平方米，同比下降6.0%，销售额4,356亿元，下降9.6%。中部地区商品房销售面积2,800万平方米，增长15.1%，销售额1405亿元，增长14.3%。西部地区商品房销售面积2,577万平方米，下降1.8%，销售额1,329亿元，增长1.3%。 2月末，商品房待售面积51,397万平方米，比去年末增加2,102万平方米。其中，住宅待售面积增加1,770万平方米，办公楼待售面积增加64万平方米，商业营业用房待售面积增加233万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-2月份，房地产开发企业到位资金21,264亿元，同比增长12.4%。其中，国内贷款4,913亿元，增长24.8%；利用外资50亿元，下降43.2%；自筹资金8,256亿元，增长12.6%；其他资金8,045亿元，增长6.3%。在其他资金中，定金及预收款4,947亿元，增长6.3%；个人按揭贷款2,116亿元，增长2.9%。 四、房地产开发景气指数 2月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为96.91，比去年12月份回落0.30点。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)