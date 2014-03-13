《全球汇市》欧元触及两年半高位，澳元和新西兰元扬升

标题新闻：中国和挪威签署食品进出口协议--挪威贸易、工业及渔业部
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新西兰央行将指标利率自纪录低位2.5%上调25个基点，至2.75%。
新西兰元 触及0.8567美元，是2013年5月以来最高。新西兰元兑日圆 也刷新87.98的六年高位。
“今天的言辞强烈显示，新西兰央行未来几次会议将采取积极主动的行动，”RBC驻悉尼分析师Michael Turner表示。
澳元兑美元上涨逾0.005美元，此前澳洲公布强劲的就业数据，引发轧空并加强了利率前景稳定的看法。
澳元兑美元 从盘初的0.8985，一度跳升至高见0.9076。随后受中国数据影响，回落至0.9047。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3940 1.3903 +0.27 +1.42 1.3745
美元/日圆 102.58 102.75 -0.17 -2.58 105.30
欧元/日圆 142.99 142.85 +0.10 -1.20 144.73
美元/瑞郎 0.8719 0.8739 -0.23 -2.34 0.8928
英镑/美元 1.6664 1.6616 +0.29 +0.65 1.6556
美元/加元 1.1083 1.1118 -0.31 +4.36 1.0620
澳元/美元 0.9051 0.8985 +0.73 +1.55 0.8913
新西兰元/美元 0.8560 0.8522 +0.45 +4.31 0.8206
澳元/日圆 92.850 92.320 +0.57 -1.07 93.850
新西兰元/日圆 87.810 87.560 +0.29 +1.62 86.410
英镑/日圆 170.96 170.75 +0.12 -1.93 174.33
澳元/新西兰元 1.0566 1.0537 +0.28 -2.60 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。